Vrachtwagen vol schroot op kant naast afrit N18 tussen Groenlo en Eibergen

Nog 200.000 euro te gaan en dan is het hele Achterhoek­se dorp eigenaar van café Halfweg

8 juni VOOR-BELTRUM - Wat doe je als de enige kroeg in de buurt in de toekomst dreigt te worden verkocht? Dan koop je die ‘gewoon’ met de hele buurt. Er is vijf ton nodig om café Halfweg in Voor-Beltrum te kopen en op te knappen. In zes weken tijd hebben de inwoners van de buurtschap al drie ton bij elkaar. Dik halfweg dus.