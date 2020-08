Vrouw (19) bedreigd met messen en van fiets getrapt door man op mountainbike

update Alweer grote wietkweke­rij in loods Neede: nu met 2.200 planten

11 augustus NEEDE - In een pand aan de Bedrijvenweg in Neede is dinsdag een grote wietkwekerij ontdekt. In de loods op het industrieterrein was een plantage ingericht met daarin 2.200 planten, meldt de politie.