Wat te doen met kardoen? En waarom 15 soorten tomaten? Bijzondere planten én tekst en uitleg daarover op Plantjesmarkt Twickel

Enschedese vuurwerk­ramp wordt massaal herdacht, ook na 23 jaar: ‘Deze wond heelt nooit’

Op zaterdag 13 mei is het precies 23 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaatsvond. De vuurwerkopslagplaats van S.E. Fireworks ontplofte en Roombeek veranderde in een groot rampgebied. We spraken verschillende Enschedeërs over hun herinnering aan de vuurwerkramp.