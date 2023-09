Weer vertraging voor windenergie in Berkelland? Discussie over windmolens opnieuw uitgesteld

Anne Gerlin (34) uit Lochem koopt al jaren geen nieuwe kleding meer

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Anne Gerlin Struijk (34) uit Lochem bespaart waar ze kan, maar kiest vooral voor minder en duurzaam. ,,Nieuwe kleding kopen doe ik bijvoorbeeld al jaren niet meer.”