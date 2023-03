Wel winst, maar net geen prijs voor FC Eibergen: ‘Gedaan wat we moesten doen’

Vierdeklasser FC Eibergen is bezig aan een bijzonder seizoen. De start onder de nieuwe trainer Jeroen Kiepman was slecht. Na vier duels stond de ploeg, mede door een 4-1 nederlaag in oktober bij Hoeve Vooruit, met één punt onderaan. Daarna begon het steeds beter te lopen. Zondag nam FC Eibergen revanche voor die nederlaag in oktober door Hoeve Vooruit met 2-1 te verslaan.