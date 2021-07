Wethouder die speeltuin ‘leeg had geroofd’ moet toestellen terugzetten: ‘Te triest voor woorden’

Ineens waren ze in april verdwenen uit de speeltuin aan de Hazelnoot en Bosbes in de Ruurlose wijk ’t Loo: het populaire speelkasteel, de zandbak en een glijbaan. Te oud en afgekeurd door de gemeente Berkelland. Die komt pas in september met een plan voor de speeltuin. De buurt is verbijsterd. „En onze kinderen zijn verdrietig”, zegt Marja Timmerije, die namens de buurtbewoners insprak in de gemeenteraadsvergadering van Berkelland.