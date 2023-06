William Geerdink volgt Eddie van de Steeg op als raadslid BBB Berkelland

Ineens crasht er een auto in de tuin van Marijke (68): ‘En wie ruimt nu hier de rotzooi op?’

Ze stond in de keuken toen ze maandagmiddag ineens die knal hoorde. Er had zich een auto in de tuin van de familie Kuipers geparkeerd. Met de bestuurster liep het redelijk goed af. Met hun schutting en planten een stuk minder. „Een auto repareer je, maar voor de tuin weer groen is…”