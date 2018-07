Wolvenkenner niet blij met nep-video Nicolette over goudjakhals

Goudjak­hals gezien in bossen rond Ruurlo

27 juni RUURLO - In de bossen rond Ruurlo is vorige week een goudjakhals gesignaleerd. Het is uniek dat het dier zich overdag laat zien, omdat de goudjakhals over het algemeen 's nachts actief is. Het is in korte tijd al de derde goudjakhals die is gespot in Nederland.