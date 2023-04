Zombies en skeletten bij houtdorp in Haarlo: ‘Minecraft buiten spelen is veel leuker!’

Boswachter Ellen reconstru­eert meer dan honderd jaar oude wandelrou­te van Arnhem naar Winters­wijk

De Limburgse boswachter Ellen Luijks (39) reconstrueert oude wandelroutes van de ANWB. Het heeft geresulteerd in inmiddels vier wandelgidsen. In de nieuwste staat de route van Arnhem via Deventer en Zutphen naar Winterswijk centraal.