Zomer Heerlijckheid laat zich weer van haar beste kant zien

Rietmolen gaat ‘tropical’ na lichte moesson

Strandzand, een waterpartij met daarover zelfs een bruggetje in de feesttent van de Zomerfeesten Rietmolen. Tropical Night is ‘back’. Voor de rest klinkt het allemaal weer vertrouwd Reetmöls. Het festijn staat verder ook los van het veranderende klimaat. „Het is meer dat Rietmolenaren warmlopen voor het betere feestwerk.”