Zwarte ree gespot bij Rekken: ‘Bijzonder, maar laat ’m vooral met rust!’

Acht muzikanten overleef­den de oorlog niet, nu leeft hun werk voort in de Achterhoek

De expositie Componisten in oorlogstijd reist sinds 2020 door Nederland en doet deze zomer de Achterhoek aan. In de Remigiuskerk in Hengelo staat van zaterdag 17 juni tot en met zondag 10 september het werk centraal van twintig componisten, wier carrière in de Tweede Wereldoorlog abrupt eindigde.