‘Birthday babe’ Jasper viert zijn verjaardag op Paaspop, samen met zijn vrienden

Wim van der Rijt uit Schijndel, een man met hart voor de wijk, koninklijk onderschei­den

SCHIJNDEL - Wim van der Rijt is al sinds de start in 1984 voorzitter van de stichting wijkraad Plein in Schijndel. Onder meer voor deze vrijwillige inzet is hij zaterdag koninklijk onderscheiden.