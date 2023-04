Boer Anton helpt ook de laatste campinggasten op Paaspop uit de drek: ‘De eerste belde me om 7 uur al wakker’

Heeswijkse mag zich beste leer­ling-kok op MBO noemen: ‘ik vind het gewoon mooi om iets lekkers te maken, maar bediening is ook wel mijn ding’

HEESWIJK-DINTHER/UDEN - Haar droom is ooit een eigen restaurant. En of ze daarin de kok wordt of gastvrouw weet ze nog niet. Maar de Heeswijkse Miryanne Ruijs (19) is hard op weg om haar droom in vervulling te zien gaan.