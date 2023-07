Nieuwe, hogere brug bij Kilsdonkse Molen levert mooi plaatje; ‘Je krijgt er Giethoornachtig gevoel van’

Burgemees­ter Van Rooij geniet van de mensen in veelkleu­rig Meierij­stad: ‘Zorg dat je elkaar blijft kennen’

MEIERIJSTAD - Kees van Rooij (63) gaat als burgemeester z’n pensioen halen in Meierijstad nadat de gemeenteraad vorige week instemde met zijn herbenoeming. ,,Je bent in dit vak bijna 24 uur per dag bezig met de gemeente.”