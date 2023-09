Duizendpoot en feestnummer Leo van Zijl uit Oss overleden, op 77-jarige leeftijd

SP-raads­lid Ma­rie-Fran­ce van Oorsouw stopt ermee; opvolger nog niet bekend

OSS - Marie-France van Oorsouw heeft haar ontslag ingediend als raadslid van de gemeente Oss. De Oijense geeft in haar brief aan de burgemeester aan dat zij zich tijdens het zomerreces heeft bezonnen op haar werk- en thuissituatie. Zij is tot de conclusie gekomen dat haar lidmaatschap van de gemeenteraad niet te verenigen is met haar positie als zzp’er en kostwinner.