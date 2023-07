Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bernheze vandaag

Zevenklap­per in de bloedhitte: TOP Oss start tijdperk Ruud Brood met royale oefenzege

TOP Oss is de oefencampagne in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een ruime overwinning tegen Blauw-Geel’38. In de verzengende hitte won de ploeg van de nieuwe coach Ruud Brood zaterdag met 0-7 van de derdedivisionist.