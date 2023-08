Vince (21) is wereldkam­pi­oen Stratego, net als zijn vader in 1999: ‘Je moet weten wanneer iemand bluft’

EERDE - Zijn opstelling is nooit hetzelfde. Het is een van de tactieken van Vince van Geffen. De 21-jarige Eerdenaar werd afgelopen weekend in Amsterdam wereldkampioen Stratego. Net zoals zijn vader Johnny in 1999. ,,Ik heb veel van hem geleerd.”