Heeswijkse mag zich beste leerling-kok op MBO noemen: ‘ik vind het gewoon mooi om iets lekkers te maken, maar bediening is ook wel mijn ding’

Na magere jaren is FC Uden nu op weg naar de titel: ‘Zouden niet meer tegen clubs uit kleinere kerkdorpen moeten spelen’

Zoals wel vaker bij FC Uden was het inhaalduel met VCO een heus doelpuntenfestijn. Zonder al te best voetbal verpulverden de Udenaren de bezoekers op Sportpark De Vlasakker met 8-1. De titel kan FC Uden al bijna niet meer ontglippen en dus is het de hoogste tijd om het in de vierde klasse te gaan proberen, vindt middenvelder Jorg Tunnissen (25).