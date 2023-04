Het Paaspop-item dat het beste loopt? ‘De hoodie, want die is handig als het koud wordt’

Shell koopt De Lucht langs A59 bij Heesch en gaat er ‘huiskamer langs de snelweg’ van maken

HEESCH/GEFFEN - Genieten van je koffie in een huiselijke sfeer, terwijl je auto aan de laadpaal staat. Dat is wat De Lucht langs de A59 bij Geffen moet gaan bieden, nu Shell het terrein en verouderde restaurant heeft aangekocht. Er komt een Shellcafé en er komt een laadstation. Voor de truckers, die hier voorheen massaal lang parkeerden, is er straks ook weer plek.