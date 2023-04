Het ‘vadertje’ van HVCH denkt na veertig jaar nog niet aan stoppen: ‘Ik had geen hobby’s, alleen voetbal’

Steekpar­tij in Schaijk ontstond na ruzie om geld: ‘Hij was me ook zoveel schuldig’

DEN BOSCH/SCHAIJK - ,,Ik moest me verdedigen. Hij is groter en steviger dan ik.” Dat zei Moldaviër I.P. (26) die op 15 februari van dit jaar in Schaijk een 47-jarige Oekraïense man met een mes in de onderarm stak, direct na zijn arrestatie tegen de politie. Maar volgens de rechter was van zelfverdediging geen sprake.