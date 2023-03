Lekker snel op fiets, op de snelfietsroute: ‘Hier vind je geen kinderkopjes’

Voor een zware therapie naar Mexico, zieke Sandra van Heel (39) kan niet anders, want ze wil haar leven terug

VORSTENBOSCH - Ze wil niet in een rolstoel. Sandra van Heel zet alles op alles om de ziekte te stoppen die haar dreigt te slopen. Ze hoopt dat dat lukt met een stamceltransplantatie in Mexico. Daar zamelt ze geld voor in.