‘Mister Blue White’ had er graag nog wat jaren aan vastgeplakt bij zijn cluppie, maar ALS zet hem de voet dwars

HEESWIJK-DINTHER - Zeven dagen per week spande André Langenhuijsen(69) zich als vrijwilliger in voor ‘zijn’ voetbalclub Heeswijk. Hij had er graag nog wat jaren aan vastgeplakt, maar dat vooruitzicht werd de grond ingeboord toen bij hem de spierziekte Progressieve ALS werd vastgesteld.