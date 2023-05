Ongeveer negen op de tien 17-plussers in Bernheze heeft een rijbewijs

Stille Getuigen In de negentien­de eeuw telde Oss alleen maar zzp’ers

OSS - Het bericht dat er in tien jaar tijd in Oss vierduizend bedrijven zijn bijgekomen, suggereert een enorme dynamiek in de Osse economie. Die toename is echter vooral te danken aan een verdubbeling van het aantal zzp’ers. Die maken nu twee derde van alle bedrijven uit.