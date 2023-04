Oprichters blikken terug op roemruchte beginjaren: ‘Paaspop is de Efteling voor de muziekliefhebber’

Opnieuw ellenlange files bij Paaspop door modderig parkeerter­rein: ‘Pak de pendelbus’

SCHIJNDEL - Het is vrijdagmiddag aansluiten voor wie naar Paaspop in Schijndel wil. Op de wegen rondom het festival staan lange files. Onder meer op de wegen vanaf de N279 is het erg druk. Dat komt mede door de regenval van donderdag. Daardoor zijn de parkeervelden veranderd in modderbaden. Het festival ging een halfuurtje later van start door de problematiek.