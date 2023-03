Pas na de zomer meer duidelijkheid over tweede supermarkt in Nistelrode

Voordat het college daar een besluit over neemt, moet duidelijk zijn wat de effecten zijn op de verkeersdrukte en het parkeren. Volgens wethouder Edwin Daandels is daar inmiddels wel onderzoek naar gedaan, maar zijn de gegevens nog niet uitgewerkt. Hij verwacht na het zomerreces een rapport in handen te hebben.

Ook moet de gemeente nog een afweging maken over eventuele appartementen boven de supermarkt. Dat zei Daandels deze week in antwoord op vragen van het CDA over dit ‘precaire onderwerp’ in de raadscommissie ruimtelijke zaken.