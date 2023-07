Peter van der Pol probeert de bij te behoeden voor de ondergang: ‘De juiste dingen doen op het juiste moment’

Geliefde Indiase pater Pushpa tijdelijk terug in Nederland: ‘Dankbaar voor financiële steun’

SINT-OEDENRODE – Tweeënhalf jaar geleden werd de op missie gezonden pater Pushpa teruggeroepen naar India. Elf jaar lang had hij zich ingezet als priester in Nederland, maar hij moest in zijn geboorteland een door corona overleden priester vervangen. Nu is hij weer voor even terug in Sint-Oedenrode.