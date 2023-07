Huis en Haard Het Duits Lijntje mag dan allang ontmanteld zijn, Spoorwach­ters­huis­je 19 blijft bewoond

VEGHEL - Hij wil vertellen over zijn treinenpassie, terwijl hij zoveel parate kennis heeft over het enige nog bewoonde, 150 jaar oude, Veghelse wachthuisje. Dus we duiken met bewoner Tonnie Kempkens ook even in de historie van ‘nummer 19’.