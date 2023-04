Seksuele voorlichting op Paaspop en Wie wordt de nieuwe Bob Marley?

Kinderen van Nederland­se SS’ers; verscheurd tussen liefde voor hun vader en diens oorlogsver­le­den

VUGHT - Wat doet het met een kind als vader de keuze heeft gemaakt om bij de SS te gaan? Neem nou Gerard, die in 1942 in Den Bosch vol trots het uniform aantrekt met de beruchte runentekens op de kraag. Na de oorlog belandt hij daarvoor in Kamp Vught en hij krijgt vijf jaar cel. Zijn dochter Anna gaat er ruim 40 jaar na de oorlog bijna aan onderdoor.