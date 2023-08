Cateraar Bob Hutten is terug als hoogste baas: ‘Voor mij is ondernemen écht meer dan alleen maar geld verdienen’

VEGHEL - Bob Hutten is sinds negen maanden weer de hoogste baas van Hutten in Veghel. Hij zegt dat zijn cateringbedrijf - zwaar geplaagd door corona - weer op de rit staat. In een openbare brief doet hij een appel op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het regionale bedrijfsleven.