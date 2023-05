The Duke: de wonderlijke symbiose van ‘intogen luxe’ en hoofdklasse golf: ‘Meneer Van Eerd zou trots geweest zijn’

Huis en Haard Terug naar 1919 in het huis van Stef en Peggy: ‘Dit was ooit een opknapper­tje in de eerste Osse villawijk’

OSS – Het was een fikse zoektocht die zelfs naar Londen leidde. Om hun woning uit 1919 in de Osse Doctor Hermanslaan in te richten in de stijl van 1919 haalden Stef en Peggy meubels en accessoires van overal vandaan.