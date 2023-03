Voorverkoop Kersouwe gestart; optreden Flemming al uitverkocht

HEESWIJK-DINTHER - De voorverkoop voor het nieuwe seizoen van openluchttheater Kersouwe in Heeswijk-Dinther is zaterdag begonnen. Het programma start op vrijdag 12 mei traditiegetrouw met het Kersouwe Open Podium, waarbij talenten uit de regio hun zang-, speel- of danstalenten vertonen.

Vrienden van de Kersouwe mochten al iets eerder kaarten bestellen. De voorstellingen van Blof en Flemming waren daardoor in een mum van tijd uitverkocht. De eigen Kersouwe-producties Jeanne d’Arc en Roodkapje gaan pas begin mei in de verkoop. De première van jeugdtheater Roodkapje is op woensdag 5 juli, die van Jeanne d’Arc op zondag 20 augustus.

In mei maken Huub Stapel, Henry van Loon en Jay Francis (voorheen Tisjeboy Jay) hun opwachting op het buitenpodium in de Heeswijkse bossen. In juni brengt Michiel Borstlap en band een ode aan Herbie Hancock en treden onder anderen Anneke van Giersbergen, The Kik en Typhoon op. Kersouwe verwacht dat zeker het optreden van de Turkse zangeres en pianiste Karsu eind juni bijzonder wordt.

Vier klassentheaterdagen in juni

Daarnaast zijn er in juni ook vier klassentheaterdagen. Basisschoolleerlingen uit de regio werken dan in één dag toe naar een eigen theaterproductie. In de zomervakantie zijn er op woensdagmiddag jeugdvoorstellingen en Kersouwe sluit het seizoen in september af met het festival Rockin’ Wood en Flemming, die ooit zijn carrière begon in het Heeswijkse theater met de coverband Baby Blue.

Kaarten bestellen kan alleen online via de website van Kersouwe. Voor populaire voorstellingen geldt een maximum van vier kaarten per persoon. Retourneren is niet mogelijk.