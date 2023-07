Zelfs pensioen houdt trouwe werkers niet weg bij Van den Heuvel in Heesch; Piet werkt er al 52 jaar

Bij Schaijks buurtschap De Nieuwe Hoeven komen bewoners met dementie straks wél vaak buiten

SCHAIJK - Er wordt volop gebouwd bij De Nieuwe Hoeven in Schaijk, onderdeel van BrabantZorg. Het woonzorgcentrum in het groen verandert namelijk in een buurtschap in het groen. En dat betekent: iedereen een eigen voordeur, samen wonen in een soort woonboerderij in een parkachtige omgeving en, hoe ernstig je dementie ook is, altijd naar buiten mogen en zelf bepalen hoe laat je opstaat.