1.300 euro voor verlengen grafrecht is nabestaanden te gortig

Buddha in Bemmel met Hélènes Japanse bamboefluit

15 januari BEMMEL - Wel eens gehoord van de shakuhachi? Hélène Codjo is in de ban van dit instrument. Ze liet mensen die zondag naar de open dag van zencentrum Bemmel waren gekomen kennis maken met deze Japanse bamboefluit. Ze is een professonele Franse dwarsfluitiste die in Nederland woont.