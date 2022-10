140 jaar Betuwelijn: Vooroorlogs van internationale allure, naoorlogs een boemellijn die nooit opgaf

Vuurwerk, spugen en mishande­ling: omwonenden van idyllisch park in Elst voelen zich er niet op hun gemak

ELST - Ernstig letsel door toegegooid vuurwerk, jongeren die je in het voorbijgaan lachend bespugen en mishandelde dieren. Gebruikers van het Galamapark in Elst klagen steen en been over het wandelpark waar ze alleen bij daglicht durven te komen.

27 oktober