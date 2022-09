15.000 euro voor verwarmde terraskussens in Overbetuwe: ‘Klanten blijven langer zitten’

In Lingewaard en Nijmegen is een soortgelijke regeling al van kracht. Ondernemers en gemeenten daar noemen het een succes. Dat is voor de gemeente reden geweest om de regeling in Overbetuwe in te voeren. Als een ondernemer elektrische kussens aanschaft, betaalt de rekening de helft daarvan.

Langer zitten

Gerie Nuy, manager van Café NR5 in Huissen, beschikt sinds de laatste coronagolf over de kussens. ,,Ze zitten heel lekker en je hoort klanten blij verrast reageren als ze aan staan. Mijn advies aan collega’s in Overbetuwe is dan ook: doe het. Klanten blijven langer zitten en dat is goed voor de omzet. Zeker met subsidie is het een verantwoorde investering. We leggen de kussens standaard neer en brengen de accu als mensen er om vragen, net als vroeger bij een dekentje.”