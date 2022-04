2042 dozen met etenswaar voor Oekraïne ingezameld: ‘Mensen geven graag iets nuttigs’

De dozen stapelen zich in rap tempo op in de Albert Heijn in Elst deze zaterdagmiddag. Wichert van Olst loopt met een brede glimlach tussen de kraam in de winkel en het afgiftepunt bij de deur. Hij is als coördinator een van de drijvende krachten achter de inzamelingsactie van de gezamenlijke kerken, de Rotaryclubs, Interact en Stichting Leergeld Overbetuwe en Lingewaard, in samenwerking met de voedselbank.