A50 weer vrij na ongeval bij Heteren

Paardendraverij Bemmel in race titel kortebaan van het jaar

12:40 BEMMEL - Bemmel is een van de vijf plaatsen in ons land die genomineerd is voor de titel 'kortebaan van het jaar'. Het Betuwse dorp kent sinds 2007 een paardendraverij en sleepte de titel in 2011 al eens in de wacht.