Actie tegen 'oprukkende criminaliteit' op Overbetuwse platteland

Mogelijk terug naar de zak voor plastic als tijdelijke oplossing in Huissen

14 september HUISSEN - Het ziet er naar uit dat plastic afval in Lingewaard komend jaar toch weer in een plastic zak wordt ingezameld en niet in een aparte bak. Op de donderdagse politieke avond in Huissen, bleek dat veel partijen daar mee kunnen leven als tijdelijke oplossing, omdat invoering van bakken praktisch niet haalbaar lijkt.