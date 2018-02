Albert Heijn-kat Pasja is onderwerp van gesprek in Elst

ELST - De schrik zat er goed in bij diverse klanten van de Albert Heijn in Elst. Want waar was de witte huiskat van de supermarkt toch gebleven? De 13-jarige Pasja was al enkele dagen niet gezien, hij zou toch niet dood zijn?

Met Pasja gaat het gelukkig heel goed, vertelt eigenares Esther Gamelkoorn. Wel geeft ze aan dat het soms best lastig is om het baasje te zijn van de bekendste kat van Elst. ,,We hebben hem bewust een aantal dagen overdag binnen gehouden. Mensen voeren Pasja en dat is niet goed voor hem. Hij moet dan spugen of raakt aan de diarree. Op advies van de dierenarts kopen wij speciaal voer.’’

Briefje

Om te voorkomen dat mensen de kat blijven voeren, heeft Gamelkoorn nu een briefje met foto van Pasja op de deur van de Albert Heijn opgehangen. 'Jullie hoeven je geen zorgen over mij te maken', staat erop. ,,Op Facebook is Pasja regelmatig het onderwerp van gesprek onder Elstenaren’’, vertelt zijn baasje. ,,Pasja zou zielig zijn en blind en doof. Maar dat is niet zo; Pasja heeft het goed thuis. Hij is alleen heel graag buiten. Voordat wij hem op 5-jarige leeftijd kregen, was hij altijd buiten.’’

Centrum

De dominante en eigenwijze Pasja laat zich alle aandacht in het centrum van Elst welgevallen. In het voorjaar gaat het terras van Dries en CO, naast de AH, weer open. Pasja kan niet wachten. Gamelkoorn: ,,Dan moeten wij Pasja overdag binnenhouden. Sommige mensen op het terras voeren hem en dan blijft hij komen en schooien. Anderen vinden dat vervelend.’’

Gamelkoorn hoopt dat mensen begrip hebben voor hun situatie. ,,Pasja kan niet continu binnen zijn. Dan wordt hij doodongelukkig. Wij kunt er na al die jaren geen binnenkat meer van maken.’’

