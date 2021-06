Alle seinen op groen voor Cannamax: legale wietkweek in Lingewaard

Jan levert met zijn bedrijf de grasmatten voor dit EK: ‘Elke mat moet tegen slidings kunnen’

14 juni NIJMEGEN/OOSTERHOUT - Jan van den Boom kijkt de komende weken veel naar het EK. Niet alleen om het voetbal maar vooral om de grasmatten. Hij is verkoopleider van Barenbrug, het Nijmeegse bedrijf dat graszaden ontwikkelt en produceert die op sportvelden over de hele wereld terecht komen. Ook bij het EK. ,,In zeker zes van de elf speelstadions liggen we.”