Alternatieve schooldag als juf en meester staken

Arjen Mettrop is zelf ouder en merkte onrust bij andere ouders nu kinderen op 5 oktober vrij zijn. Op die dag doen veel leraren in het basisonderwijs mee aan de landelijke stakingsdag. Ze eisen minder werkdruk en een hoger salaris. De meeste scholen zijn dan dicht. ,,Ouders waren naarstig op zoek naar een oplossing.’’

Leuke dag

En die denkt de Gendtenaar te hebben gevonden. Op de landelijke stakingsdag wil hij een sport-, spel- en creativiteitsdag organiseren op sportpark Walburgen in Gendt, bedoeld voor kinderen die door de staking een dag geen onderwijs krijgen. Daarmee hoopt hij werkende ouders tegemoet te komen en kleine onbekende bedrijven en verenigingen uit de omgeving op de kaart te zetten.

Mettrop, die sinds een half jaar een praktijk in Gendt heeft als kindercoach, hoopt minstens honderd kinderen een leuke dag te bieden. ,,In Gendt zitten zo'n 430 leerlingen op de basisschool. Misschien dat een kwart van die ouders denkt: ‘Goh, dat is handig’. Maar kinderen uit heel Lingewaard zijn welkom.’’

Maatschappelijke onrust

De sport- en speldag lijkt een ideale oplossing, maar basisscholen zijn niet razend enthousiast. Lingewaardse schoolbesturen zijn terughoudend in hun reactie, omdat nog niet bekend is of alle Lingewaardse scholen daadwerkelijk meedoen met de staking. ,,De staking is bedoeld om maatschappelijke onrust te creëren. Wanneer ouders daar last van hebben, kunnen wij duidelijk maken dat onderwijs belangrijk is. En er moet het één en ander veranderen. We gaan daarom onze naam niet verbinden aan zo'n initiatief’’, zegt directeur Sven Schwartau van de Tichelaar in Gendt.

Onbekende activiteiten

De dag heeft grotendeels hetzelfde ritme als de scholen, inclusief een fruitmoment en een lunch. Mettrop werkt samen met twintig partijen, waaronder Stichting Welzijn Lingewaard, de dansschool in Angeren en Tante Jo. Er is bewust gekozen voor kleinere verenigingen. ,,Het is natuurlijk makkelijk om bijvoorbeeld de voetbalvereniging erbij te betrekken. Maar we willen juist dat kinderen kennismaken met minder bekende activiteiten.’’

Rugzakje

Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er zomaar twintig kleurplaten op tafel gelegd worden. ,,We bedenken activiteiten op maat zodat ze geschikt zijn voor kinderen van alle leeftijden. Bijvoorbeeld samen een groot schilderij maken.’’ Mettrop stelt nadrukkelijk dat ook leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben welkom zijn. ,,Juist vanuit mijn praktijk stimuleer ik dat ook kinderen met een rugzakje kunnen aansluiten.’’

Begeleiding

De begeleiding wordt verzorgd door leden van de deelnemende organisaties en verenigingen. Dat zijn pedagogen, EHBO'ers en sportcoaches. Daarnaast rekent Mettrop op een groep vrijwillige ouders.