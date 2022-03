Ambtenaar nam ontslag, daarom stoot Overbetuwe nu beheer scholen af

Het gaat om vier zogeheten brede scholen. Gebouwen waar meerdere scholen, kinderopvang, maar soms ook nog andere voorzieningen zijn ondergebracht. Het gaat om De Plataan, De Zon en De Kruisakkers in Elst en om De Vogeltuin in Heteren.

Ambtenaar vertrokken

Overbetuwe had voor het beheer een eigen ambtenaar in dienst, maar die heeft zijn baan opgezegd. Omdat het volgens het gemeentebestuur om een functie met een breed aandachtsgebied gaat en de arbeidsmarkt in deze sector erg krap is, is er niet voor gekozen een opvolger aan te nemen. Ook op verzoek van de schoolbesturen (Trivium en Wonderwijs) is er nu voor gekozen de schoolgebouwen bij een vastgoedbeheerder onder te brengen.