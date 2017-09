Ammoniakgietende bewoonster keert niet meer terug in Huissen

Jannie Klein beschermt de witte gans: Gendt betekent gans

13:16 GENDT - Een half jaar geleden deed Jannie Klein (67) uit Gendt een noodoproep: ‘Wie heeft er witte ganzen voor in de Gendtse polder?’ Van de achttien ganzen die daar ooit zaten, was er nog maar eentje over. De rest is dood. Maar Marktplaats bood uitkomst. Nu heeft Klein drie nieuwe jonge ganzen uitgezet in het gebied.