Ans vindt redders na auto-ongeluk: 'Ik keek ze in de ogen en heb ze bedankt'

Het trio werkt bij Catering de Commanderie in Elst. Ze hadden op het moment van het ongeval pauze, rookten buiten een sigaretje. Het trio hoorde een auto remmen en slippen. De wagen kwam op de kop terecht in het hoge gras. Gertsen: ,,We zijn er direct naartoe gerend. In eerste instantie lieten we de vrouw in de gordel hangen omdat we niet wisten wat ze mankeerde. Maar toen ze aangaf dat ze uit de auto wilde en dat de gordel zeer deed, is een van ons in de auto geklommen en heeft de gordel doorgesneden.''