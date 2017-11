Ans zoekt redder na auto-ongeluk: 'Ik hing op de kop'

Ze denkt nog regelmatig terug aan het eenzijdige auto-ongeluk vlakbij het viaduct over de A325, ook al kwam ze er relatief goed vanaf. Ze had alleen wat blauwe plekken, vertelt ze.



Wel verbleef ze voor onderzoek een weekje in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. ,,Ik ben heel even weggeweest en een stukje van de film kwijt. Maar ik weet niet wat er exact is gebeurd. Het ging ook zo snel. Ik kan het niet goed onder woorden brengen.’’



Reed ze te hard of raakte een band de zachte berm waardoor de auto in een slip raakte? De Bemmelse weet het niet. ,,Ik was niet afgeleid door de mobiele telefoon of zo. Ik reed naar mijn werk in Elst en voordat ik het wist, hing ik op de kop in mijn gordel. Aan mijn autootje, een Hyundai, kan het niet gelegen hebben. Die reed prima; ik had er nog nooit problemen mee gehad. Mijn auto was total-loss en moest afgesleept worden.’’