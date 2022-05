Armoede in Betuwe neemt toe: ‘Het bespreekbaar maken van problemen is belangrijk

Eigentijd­se versie van Alice in Wonderland trekt een week lang mensen van heinde en verre naar Huissen

HUISSEN - Het is zonder meer topsport: piepjonge acteurs (in leeftijden van 8 tot en met 15 jaar) treden tot en met aankomende zaterdag dagelijks twee keer op in Huissen met de musical Alice in Wonderwereld. Afgelopen zaterdag was in een uitverkocht theater aan het Kampstuk de aftrap van een reeks van veertien voorstellingen.

1 mei