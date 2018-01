Arts: ik had poot stijf moeten houden

ZWOLLE/ BEMMEL – De arts die op aanwijzingen van de gemeente Lingewaard zijn advies na een WMO-aanvraag van Carla Claassen uit Bemmel aanpaste , had dat niet moeten doen. ,,Ik had mijn poot stijf moeten houden’’, zei hij dinsdag bij het tuchtcollege in Zwolle.

Het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg boog zich in de rechtbank in Zwolle over de klacht van Claassen (ook fractievoorzitter van de SP, die hierover vragen stelde) die door de gemeente Lingewaard haar aanvraag voor bekostiging van een rolstoel en een aangepast aanrecht geblokkeerd zag. Ze had in juli vorig jaar op het gemeentehuis in Bemmel een gesprek met een arts die haar aanvraag beoordeelde. De betreffende arts dacht dat haar aanvraag wel snor zat, maar waarschuwde dat de gemeente zelf een besluit neemt.

Scherper rapport

Uit mailwisseling tussen hem en ambtenaren van de gemeente – die maar ten dele is overlegd aan het tuchtcollege – blijkt dat de gemeente een veel scherper rapport wilde. En snel ook: de termijn was bijna verstreken waardoor een dwangsom voor de gemeente dreigde. ,,Ik zoek te veel naar consensus’’, gaf de arts aan het college aan. Hij wilde dat zijn advies overeind bleef maar ook dat het rapport scherper werd om tegemoet te komen aan de gemeente. ,,Ik had moeten zeggen: dit is mijn advies en hier moet u het mee doen.’’

Volgens de gemachtigde van de fractievoorzitter heeft de gemeente de arts aangespoord het advies te wijzigen. ,,Een arts moet onafhankelijk een advies kunnen opstellen, zonder enige druk van een bestuursorgaan. Onder grote druk is het toch aangepast.’’ Bovendien werd Claassen de kans ontnomen dat gewijzigde advies van commentaar te voorzien. Ze kreeg het aangepaste rapport pas nadat de gemeente er een beslissing over had genomen. ,,Er staat in dat ik kan lopen, dat ik kan staan. Dat terwijl ik dat niet eens kan. In het medisch advies staat dat ik zelfstandig naar het toilet kan lopen. En met een kruk naar het aanrecht. Dat is niet het geval.’’ Voor haar zijn de gevraagde voorzieningen noodzakelijk, maar op basis van het rapport wees de gemeente haar aanvraag af.

Niet transparant

De gang van zaken verdiende niet de schoonheidsprijs, zei advocaat August de Hoog namens de arts. Uit het rapport valt niet te halen welke aanvullende vragen de gemeente stelde. ,,Het advies was op dat onderdeel niet transparant.’’ Maar de aanpassingen die de gemeente verzocht, kwamen uit een mail van de arts zelf. Ook wordt de arts verweten dat hij het beroepsgeheim schond. Claassen verleende haar medewerking aan het onderzoek en dus mocht de arts zijn bevindingen aan de gemeente sturen, zei De Hoog. Een negatief oordeel over de arts is echter al in de media geveld, zei de advocaat.