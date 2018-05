Auto's blijven na tragisch ongeval welkom op dijk

Avondje lobbyen in De Valom lijkt voor turnclub al te werken

2 mei HUISSEN - Het aanbod van de Lingewaardse politiek om in gesprek te gaan met partijen die straks wethouders gaan leveren, is door inwoners met beide handen aangegrepen. In zaal De Valom in Huissen kon woensdagavond worden gesproken over thema's als zorg en welzijn, wonen, duurzaamheid, leefbaarheid, economie, sport en cultuur.