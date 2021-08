Auto slaat meerdere keren over de kop in beruchte bocht bij Doornenburg, omstanders helpen bestuurder

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur. De automobilist raakte na een bocht door onbekende oorzaak in een slip. Het voertuig zou zeker drie keer over de kop zijn geslagen, waarna het op zijn kop tot stilstand kwam in een sloot langs de weg. Omstanders zijn direct gestopt om de man te helpen. De bestuurder kon via de voorruit zijn zwaar beschadigde auto verlaten.

‘Dat ik nog leef, is het belangrijkst’

Vele hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de man behandeld. De verwondingen vielen mee. De auto is total loss. De bestuurder: ,,Het is een auto. Dat ik nog leef, vind ik veel belangrijker.’’



Het is al zeker de tweede keer dit jaar dat een auto bij deze bocht in de sloot terecht komt. In april raakte een automobiliste gewond bij een soortgelijke crash.



De locatie van het ongeluk op de kaart: