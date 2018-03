Automobilist rijdt stoep op en probeert voetganger te scheppen in Heteren

Lintje voor Thomas de Vree

27 maart DODEWAARD Thomas de Vree (51, foto) uit Dodewaard is dinsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De SGP-er kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe, bij zijn afscheid als raadslid. De raad was voor het laatst in oude samenstelling bijeen. De Vree was van mei 2000 tot januari 2002 raadslid in de gemeente Dodewaard. Na de herindeling trad hij toe tot de raad van Neder-Betuwe, van januari 2003 tot heden.